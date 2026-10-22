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Росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами

Одна людина загинула, є поранений.

Росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини 22 жовтня
Фото: Олександр Ганжа/Telegram

Упродовж дня, 22 жовтня, росіяни понад 50 разів ворог атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Одна людина загинула, ще одна дістала поранень. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки.

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У Солонянській громаді Дніпровського району сталася пожежа.

На Нікопольщині під обстрілами опинились Марганецька, Покровська, Мирівська, Томаківська та Червоногригорівська громади. Понівечені багатоквартирний і приватні будинки, адміністративна будівля, спортивна школа, інфраструктура, автівки.

Загинула одна людина. У важкому стані до лікарні доправили 51-річного чоловіка.

На Криворіжжі ворог цілив по Зеленодольській і Апостолівській громадах.

У Синельниківському районі росіяни вдарили по Раївській громаді. Пошкоджені приватні оселі.

У П’ятихатках Кам’янського району внаслідок атаки сталася пожежа.

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