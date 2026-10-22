Росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами

Одна людина загинула, є поранений.

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Упродовж дня, 22 жовтня, росіяни понад 50 разів ворог атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Одна людина загинула, ще одна дістала поранень.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки.

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У Солонянській громаді Дніпровського району сталася пожежа.

На Нікопольщині під обстрілами опинились Марганецька, Покровська, Мирівська, Томаківська та Червоногригорівська громади. Понівечені багатоквартирний і приватні будинки, адміністративна будівля, спортивна школа, інфраструктура, автівки.

Загинула одна людина. У важкому стані до лікарні доправили 51-річного чоловіка.

На Криворіжжі ворог цілив по Зеленодольській і Апостолівській громадах.

У Синельниківському районі росіяни вдарили по Раївській громаді. Пошкоджені приватні оселі.

У П’ятихатках Кам’янського району внаслідок атаки сталася пожежа.