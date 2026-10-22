Від початку року НАЗК виявило незадекларовані статки посадовців на понад мільярд гривень

Наприклад, депутат із Житомирщини у деклараціях за 2023 та 2024 роки приховав майно на понад 3,6 млн грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції від початку цього року зафіксувало недостовірні відомості на загальну суму понад 1 мільярд гривень за результатами перевірок декларацій посадовців різних рівнів.

Про це ідеться на сайті НАЗК.

Так, правоохоронці вже завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо депутата Курненської сільради на Житомирщині, який у деклараціях за 2023 та 2024 роки приховав майно на понад 3,6 млн грн.

Водночас суд визнав винним в адміністративному порушенні та покарав депутата Линовицької селищної ради на Чернігівщині, який не вказав у звіті за 2025 рік понад 2,15 млн грн.

Лише у жовтні НАЗК передало до правоохоронних органів 12 обґрунтованих висновків щодо ймовірного фальсифікування даних.

Зокрема, суттєві розбіжності знайшли в деклараціях депутата Андрушівської міськради на Житомирщині, який приховав понад 16,3 млн грн у декларації за 2024 рік та понад 18,3 млн грн у декларації за 2025 рік; депутата Березівської райради на Одещині, де виявили розбіжності на понад 6,7 млн грн за 2024 рік та понад 9,7 млн грн за 2025 рік; депутата Компаніївської селищної ради на Кіровоградщині з незадекларованими 7,7 млн грн у кожному зі звітів за останні два роки; депутата Мурованської сільради на Львівщині, який не вказав понад 7,6 млн грн за кожен із 2024 та 2025 років.