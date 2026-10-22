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Україна зможе закуповувати озброєння через Агенцію НАТО. Які умови передбачає угода

У межах партнерства Україна потенційно зможе використовувати можливості 45 програм Агенції

Україна зможе закуповувати озброєння через Агенцію НАТО. Які умови передбачає угода
Фото: armyinform.com.ua

Україна зможе закуповувати озброєння та військове обладнання через Агенцію НАТО з підтримки та закупівель (NSPA), а українські оборонні підприємства — брати участь у тендерах і постачати продукцію іншим країнам. Про це повідомили у Міноборони.

Завдяки участі в партнерстві з підтримки безпекового співробітництва (SCSP) Україна потенційно зможе використовувати можливості 45 партнерств NSPA, які охоплюють різні системи озброєння та передбачають їх закупівлю, технічне обслуговування й підтримку протягом усього життєвого циклу. 

Угода передбачає швидші закупівлі та вигідніші умови постачання, зазначили у Міноборони. Українські запити зможуть опрацьовувати через чинні контракти NSPA або за допомогою нових тендерів. Для оперативного забезпечення потреб Сил оборони також передбачений механізм закупівель для реагування на надзвичайні ситуації.

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Якщо для закупівлі укладатимуть новий контракт, NSPA зможе оголосити тендер відповідно до потреб України. У ньому зможуть брати участь як іноземні, так і українські компанії.

Ще одна можливість — об’єднання українських замовлень із потребами інших країн. За даними Міноборони, консолідація закупівель посилюватиме переговорні позиції та допомагатиме отримувати вигідніші цінові умови. Крім того, агенція зможе адаптувати стандартні процедури до потреб України, щоб пришвидшити закупівлі й постачання.

Фінансувати закупівлі можна буде з кількох джерел: державного бюджету України, коштом міжнародних партнерів або за допомогою спільного фінансування.

Угода також відкриває нові можливості для українських виробників озброєння. Вони зможуть реєструватися в базі постачальників NSPA, подавати комерційні пропозиції, брати участь у тендерах нарівні з іноземними компаніями та укладати контракти з агенцією. Відповідний механізм розрахований на п’ять років, починаючи з квітня 2025 року.

«Для українського ОПК це можливість залучати нові замовлення, розширювати виробництво та поступово інтегруватися в міжнародні ланцюги оборонних постачань», — підсумували у Міноборони.

Раніше про те, що НАТО дозволить Україні закуповувати зброю, боєприпаси та військове обладнання через своє централізоване закупівельне агентство повідомляло видання Financial Times.

За даними видання, минулого тижня NSPA організувала в Києві захід для представників галузі, у якому взяли участь близько 150 українських компаній. Під час зустрічі виробникам пояснили, як зареєструватися як потенційні постачальники та брати участь у тендерах.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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