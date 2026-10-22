Померла жінка, поранена російським ударом по Хмельницькому 19 жовтня

Вночі 22 жовтня в неї зупинилося серце.

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Померла жінка, яка зазнала важких травм внаслідок обстрілу Хмельницького 19 жовтня. Медики боролися за життя 54-річної потерпілої, але травми були надто тяжкими.

Про смерть потерпілої повідомив у Facebook голова ОВА Сергій Тюрін. За його інформацією, жінка померла вночі.

«З глибоким сумом повідомляю, що вночі зупинилося серце жінки, яка зазнала важких травм унаслідок російської атаки на обласний центр 19 жовтня. Їй було 54 роки», – написав він.

Внаслідок російських ударів по Хмельницькому 19 жовтня двоє жінок загинули, ще двоє людей були поранені.

Хмельницька область зазнає регулярних ударів ворога. Росія атакує енергетику, підприємства й житлові будинки.