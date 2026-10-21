Литва передала Україні понад 253 тонни енергообладнання

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Україна отримала від Литви понад 253 тонни енергетичного обладнання, яке допоможе посилити стійкість енергосистеми та підтримати надійне електропостачання споживачів в умовах війни.

Про це повідомили в Міненергетики України.

Зі складів хабів Міненерго для потреб Хмельницької області передали три силові трансформатори. Також Україна отримала автотрансформатор потужністю 200 МВА та 76 одиниць допоміжного обладнання.

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Передане обладнання має сприяти зміцненню енергетичної інфраструктури України та підвищенню її здатності працювати в умовах воєнних загроз.

Особливого значення така підтримка набуває через постійні ризики для енергетичних об’єктів і потребу забезпечувати стабільне постачання електроенергії населенню та підприємствам.

У Міністерстві енергетики України висловили вдячність литовським партнерам компанії AB Energijos Skirstymo Operatorius (ESO) та благодійній організації Blue/Yellow за внесок у зміцнення енергетичної стійкості країни.

Окрему подяку українська сторона висловила Генеральному директорату Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO), який забезпечив логістичну підтримку постачання обладнання.