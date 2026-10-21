Росіяни вдарили по автомобілі у Запорізькій області, загинули люди

Унаслідок російської атаки на Запорізький район загинули дві людини.
Про це повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Сьогодні вранці поблизу Комишувахи ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, який рухався дорогою.
Загинули чоловік 73 років та 71-річна жінка.
“Люди просто їхали у своїх справах. Але росіяни вкотре спрямували зброю проти мирних жителів. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих”, – зазначив Семікін.
- Упродовж минулої доби у Запорізькій області одна людина загинула, ще п’ятеро поранені внаслідок ворожих ударів по обласному центру та району.