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Росіяни вдарили по автомобілі у Запорізькій області, загинули люди

У цивільне авто ворожий FPV-дрон влучив поблизу Комишувахи.

Росіяни вдарили по автомобілі у Запорізькій області, загинули люди
Фото: ukrinform.ua

Унаслідок російської атаки на Запорізький район загинули дві людини.

Про це повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Сьогодні вранці поблизу Комишувахи ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, який рухався дорогою.

Загинули чоловік 73 років та 71-річна жінка.

“Люди просто їхали у своїх справах. Але росіяни вкотре спрямували зброю проти мирних жителів. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих”, – зазначив Семікін.

  • Упродовж минулої доби у Запорізькій області одна людина загинула, ще п’ятеро поранені внаслідок ворожих ударів по обласному центру та району.
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