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Російські атаки вночі пошкодили щонайменше три університети в Україні

Обстріли завдали руйнувань закладам вищої освіти в Умані, Києві та Кременчуці.

Російські атаки вночі пошкодили щонайменше три університети в Україні
Пошкоджені приміщення 3 університетів
Фото: МОН

Внаслідок російських атак уночі 21 жовтня пошкоджень зазнали щонайменше три заклади вищої освіти в Україні. В Умані постраждали університетські гуртожитки, у Кременчуці виникла пожежа в навчальному корпусі, а в Києві вибухова хвиля пошкодила будівлю університету.

Про це повідомив міністр освіти Андрій Бутенко.

В Умані внаслідок обстрілів пошкоджено два гуртожитки університету. Там вибило понад 100 вікон, а також віконні рами. В одному з гуртожитків пошкоджень зазнали навчальні аудиторії на першому поверсі. Під час атаки студенти перебували в укритті.

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У Кременчуці російський удар припав на один із навчальних корпусів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Після влучання там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували.

У столиці вибухова хвиля пошкодила один із навчальних корпусів Київського національного університету будівництва і архітектури. За попередніми даними, серед студентів і працівників усіх трьох закладів постраждалих немає.

"Перебуваємо на зв’язку з керівництвом постраждалих університетів та уточнюємо масштаби пошкоджень. Попри постійні атаки, українські заклади освіти продовжують працювати", – зазначив міністр.

Фото: МОН
Фото: МОН
Фото: МОН
Фото: МОН
Фото: МОН

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