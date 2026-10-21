Російські атаки вночі пошкодили щонайменше три університети в Україні

Внаслідок російських атак уночі 21 жовтня пошкоджень зазнали щонайменше три заклади вищої освіти в Україні. В Умані постраждали університетські гуртожитки, у Кременчуці виникла пожежа в навчальному корпусі, а в Києві вибухова хвиля пошкодила будівлю університету.
Про це повідомив міністр освіти Андрій Бутенко.
В Умані внаслідок обстрілів пошкоджено два гуртожитки університету. Там вибило понад 100 вікон, а також віконні рами. В одному з гуртожитків пошкоджень зазнали навчальні аудиторії на першому поверсі. Під час атаки студенти перебували в укритті.
У Кременчуці російський удар припав на один із навчальних корпусів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Після влучання там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували.
У столиці вибухова хвиля пошкодила один із навчальних корпусів Київського національного університету будівництва і архітектури. За попередніми даними, серед студентів і працівників усіх трьох закладів постраждалих немає.
"Перебуваємо на зв’язку з керівництвом постраждалих університетів та уточнюємо масштаби пошкоджень. Попри постійні атаки, українські заклади освіти продовжують працювати", – зазначив міністр.