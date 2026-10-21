На Львівщині викрили підпільну тютюнову фабрику, вилучили майна на 50 млн грн

Для маскування споживання значної кількості електроенергії та безперебійної роботи промислових ліній, організатори встановили дизельні підстанції.

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Національна поліція викрила організатора та учасників підпільної фабрики у Львівській області, де вироблялося до 70 тисяч пачок цигарок на добу, йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Фабрика працювала на території промзони на околиці міста Жовква.

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У межах схеми виготовляли тютюнову продукцію та збували на споживчий ринок під виглядом різних торговельних марок.

До функціонування підпільних виробництв були причетні дев’ять осіб – мешканці Львівської, Черкаської, Вінницької, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей. На виробництві облаштували помешкання для постійного проживання працівників.

Виготовляли цигарки без фільтрів, виробничі потужності дозволяли отримати до 70 тисяч пачок сигарет на добу. Фабрика працювала у закритому режимі. Для маскування споживання значної кількості електроенергії та безперебійної роботи промислових ліній на визначену потужність, організатори встановили дизельні підстанції.

Зловмисники збували готову тютюнову продукцію під брендами українських та європейських виробників по всій території України через роздрібну торгівельну мережу, телеграм-канали, відправляли вироби через поштових операторів.

На пачки з цигарками наклеювали марки акцизного податку України невідомого походження.

За результатами проведення слідчих дій правоохоронці вилучили майна на 50 млн грн. Окрім того, три промислові виробничі лінії, генератори, мобільні телефони, чорнові записи, гроші.

Наразі на підставі зібраних доказів дев’ятьом учасникам злочинної групи повідомлені підозри.