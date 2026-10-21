DevDroid та норвезька Inission Norge AS планують спільно виробляти системи керування дронами

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Українська компанія DevDroid, що виготовляє НРК, і норвезький виробник електроніки та електронних систем Inission Norge AS підписали меморандум про взаєморозуміння. Про це DevDroid повідомила у Facebook.

Серед потенційних напрямів взаємодії компанії називають спільне виробництво дистанційних систем керування для потреб Сил оборони України та Норвегії, організацію повного циклу виробництва та складання електроніки, а також спільну розробку й виробництво.

Співпрацю розглядають у межах Drone Deal — моделі довгострокового оборонного партнерства України з іншими країнами, що передбачає обмін технологіями та досвідом.

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«Підписання меморандуму — перший крок до практичного опрацювання спільних проєктів. Наступний етап передбачає оцінку виробничих і технологічних можливостей, а також визначення подальших кроків для реалізації потенційної співпраці», — зазначили у DevDroid.

Формат Drone Deal Україна почала активно просувати в березні 2026 року, публічно Зеленський розповів про нього в квітні. Кожна угода укладається на десять років і охоплює чотири напрямки: експертну безпекову допомогу, експорт перевірених боєм рішень, локалізацію виробництва у форматах Build with Ukraine та Build in Ukraine і спецпроєкти — кіберспівпрацю, захист критичної інфраструктури, супутникові проєкти.

Станом на 2 жовтня підписано 11 угод. Серед підписантів: Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Азербайджан, Литва, Латвія, Естонія, Нідерланди, Данія, Норвегія, Фінляндія.

15 липня оборонно-промислове партнерство в цьому форматі уклали Україна та Європейський Союз.