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​Росія атакувала Житомирську область: під удар потрапило підприємство

Попередньо, загиблих і постраждалих немає.

​Росія атакувала Житомирську область: під удар потрапило підприємство
Обстріл Житомирської області
Фото: ДСНС Житомирщини

У Коростенській громаді Житомирської області внаслідок нічної російської атаки виникла пожежа на території приватного підприємства. 

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Попередньо, загиблих і постраждалих немає. Через загрозу повторного обстрілу рятувальникам довелось переривати гасіння пожежі. Після сигналів повітряної тривоги відводили особовий склад і техніку в безпечне місце.

Наразі пожежу ліквідовано. 

Фото: ДСНС Житомирщини
Фото: ДСНС Житомирщини
Фото: ДСНС Житомирщини

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