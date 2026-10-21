​Росія атакувала Житомирську область: під удар потрапило підприємство

Попередньо, загиблих і постраждалих немає.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Коростенській громаді Житомирської області внаслідок нічної російської атаки виникла пожежа на території приватного підприємства.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Попередньо, загиблих і постраждалих немає. Через загрозу повторного обстрілу рятувальникам довелось переривати гасіння пожежі. Після сигналів повітряної тривоги відводили особовий склад і техніку в безпечне місце.

Наразі пожежу ліквідовано.

Фото: ДСНС Житомирщини

Фото: ДСНС Житомирщини

Фото: ДСНС Житомирщини