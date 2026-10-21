​Росія атакувала Житомирську область: під удар потрапило підприємство

У Коростенській громаді Житомирської області внаслідок нічної російської атаки виникла пожежа на території приватного підприємства.
Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
Попередньо, загиблих і постраждалих немає. Через загрозу повторного обстрілу рятувальникам довелось переривати гасіння пожежі. Після сигналів повітряної тривоги відводили особовий склад і техніку в безпечне місце.
Наразі пожежу ліквідовано.
- Російські війська 19-20 жовтня завдали серії ударів по цивільній інфраструктурі Житомирської області. Пошкоджень зазнали будівельний супермаркет у Житомирській громаді, залізничний вокзал в Овруцькій громаді та колії в Олевській громаді. Під час атак росіяни цілили в енергетичну та залізничну інфраструктуру.