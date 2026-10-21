За добу на фронті відбулося 269 боїв: найбільше - на Костянтинівському напрямку

Також ворог активний на Покровському напрямку.

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Розпочалася 1701 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, під час яких скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9757 дронів-камікадзе та здійснили 2735 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 13 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Уланове, Рогізне, Нескучне, Бачівськ, Хрінівка, Волфине, Козаче, Суходіл, Вовківка, Лужки, Гірки, Фотовиж, Зноб-Новгородське, Зарічне, Середина-Буда, Баранівка, Шалигине Сумської області; Михальчина-Слобода Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Пустогород.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши шість КАБ, здійснив 53 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Загарбники атакували в районах населених пунктів Тернова, Ізбицьке, Стариця, Благодатне, Симинівка, Вовчанські Хутори, Захарівка, Охрімівка, Волохівське, Вільхуватка та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів намагався покращити своє положення, проводячи наступальні дії в бік Радьківки та Малої Шапківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили три штурмові дії, зокрема у бік населеного пункту Зарічне.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дев’ять атак у районах населених пунктів Озерне, Крива Лука, Оріхуватка та Юрківка.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 37 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Грузького, Приюту, Добропілля, Вільного, Колодязя та Кучерового Яру.

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30 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Ганнівка, Дорожнє, Новий Донбас, Красноподілля, Білицьке, Сергіївка, Мирне, Молодецьке, Новопавлівка та Муравка.

На Олександрівському напрямку ворог один раз штурмував у бік Мирного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 20 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Рибне, Нове Запоріжжя, Рівне, Косівцеве, Тернувате, Верхня Терса, Гірке, Залізничне, Омельник, Новоселівка та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався атакувати в бік Новояковлівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район скупчення живої сили та техніки, два пункти управління БпЛА та іще один важливий об’єкт противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1820 осіб. Також знешкоджено 11 танків, 16 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, чотири наземні робототехнічні комплекси, 1820 безпілотних літальних апаратів, 407 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.