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За добу Сили оборони ліквідували ще 1820 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 570 540 військових. 

За добу Сили оборони ліквідували ще 1820 російських окупантів
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1820 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 570 540 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 21 жовтня 2026 року:

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Особовий склад: близько 1 570 540 (+1 820) осіб. 

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 436 (+11)
  • Бойові броньовані машини: 25 586 (+16)
  • Артилерійські системи: 51 403 (+44)
  • РСЗВ: 2 228 (+1)
  • Засоби ППО: 1 716 (+2)
  • Літаки: 449
  • Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 2 990 (+4)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 573 392 (+1 820)
  • Крилаті ракети: 5 138

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 165 278 (+407)
  • Спеціальна техніка: 4 844 (+2)

Дані уточнюються.

"Сили оборони системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості Росії продовжувати збройну агресію проти України", - йдеться в повідомленні. 

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