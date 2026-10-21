Також є ушкодження залізничних колій.

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Росія від ранку 20 жовтня атакує Київ дронами. Є ушкодження в різних районах. Поранена 21 людина, одна людина загинула.

Спершу ворог атакував межу передмістя і Голосіївського району. Там загинув чоловік, а ще семеро людей постраждали. Пʼятьох із них госпіталізували, написав мер міста Віталій Кличко.

За оновленими даними станом на 23:28, внаслідок атак по Києву вже 21 людина постраждала.12 поранених перебувають в стаціонарах лікарень, троє з них у важкому стані.

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"Падіння БпЛА в Голосіївському районі біля АЗС на межі з Київською областю. Одна людина загинула", – розповів Кличко вранці.

Вдень дрон влучив у медзаклад в Солом'янському районі.

«У Соломʼянському районі влучання БпЛА в верхній поверх будівлю медзакладу. Є часткове руйнування даху. Екстрені служби на місці. У Голосіївському районі падіння уламків на відкритій території неподалік від житлових будинків», – сказав мер.За інформацією РДА, в медзакладі пошкоджено вікна і покрівлю. Міська влада займається питанням переміщення пацієнтів. Кличко повідомив, що потерпілих немає, а прем'єр повідомив, що поранено одну людину.

Згодом стало відомо про падіння уламків на залізничні колії Солом'янського району. Пожежі немає.

Згодом уламки впали на верхні поверхи медзакладу в Голосіївському районі. Тут поранені п'ятеро людей.

А в Деснянському районі сталося падіння уламків на відкритій території.

В Оболонському районі уламки впали на території ринку.

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У Шевченківському районі зафіксовано влучання в один з енергообʼєктів.

У Деснянському районі влучання БпЛА в складську будівлю. У Святошинському — на територію гаражного кооперативу.

У Святошинському районі уламки впали на відкритій території. За попередньою інфоомацією, постраждалих немає.

У Солом'янському районі фіксується падіння БпЛА на території нежитлово сектору.

Пізніше стало відомо про влучання БпЛА в обʼєкт транспортної інфраструктури в Солом'янському районі. Виникла пожежа.