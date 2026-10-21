Росія від ранку 20 жовтня атакує Київ дронами. Є ушкодження в різних районах. Поранена 21 людина, одна людина загинула.
Спершу ворог атакував межу передмістя і Голосіївського району. Там загинув чоловік, а ще семеро людей постраждали. Пʼятьох із них госпіталізували, написав мер міста Віталій Кличко.
За оновленими даними станом на 23:28, внаслідок атак по Києву вже 21 людина постраждала.12 поранених перебувають в стаціонарах лікарень, троє з них у важкому стані.
"Падіння БпЛА в Голосіївському районі біля АЗС на межі з Київською областю. Одна людина загинула", – розповів Кличко вранці.
Вдень дрон влучив у медзаклад в Солом'янському районі.
«У Соломʼянському районі влучання БпЛА в верхній поверх будівлю медзакладу. Є часткове руйнування даху. Екстрені служби на місці. У Голосіївському районі падіння уламків на відкритій території неподалік від житлових будинків», – сказав мер.За інформацією РДА, в медзакладі пошкоджено вікна і покрівлю. Міська влада займається питанням переміщення пацієнтів. Кличко повідомив, що потерпілих немає, а прем'єр повідомив, що поранено одну людину.
Згодом стало відомо про падіння уламків на залізничні колії Солом'янського району. Пожежі немає.
Згодом уламки впали на верхні поверхи медзакладу в Голосіївському районі. Тут поранені п'ятеро людей.
А в Деснянському районі сталося падіння уламків на відкритій території.
В Оболонському районі уламки впали на території ринку.
У Шевченківському районі зафіксовано влучання в один з енергообʼєктів.
У Деснянському районі влучання БпЛА в складську будівлю. У Святошинському — на територію гаражного кооперативу.
У Святошинському районі уламки впали на відкритій території. За попередньою інфоомацією, постраждалих немає.
У Солом'янському районі фіксується падіння БпЛА на території нежитлово сектору.
Пізніше стало відомо про влучання БпЛА в обʼєкт транспортної інфраструктури в Солом'янському районі. Виникла пожежа.
- Сьогодні зранку росіяни вдарили безпілотником по автодорозі Київ-Одеса на Київщині. Є загиблі і поранені.