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Стрілянина в Печерському ТЦК у Києві: нападнику повідомили про підозру, йому загрожує довічне

Під час обшуку в його помешканні виявили додаткову зброю і боєприпаси.

Стрілянина в Печерському ТЦК у Києві: нападнику повідомили про підозру, йому загрожує довічне
обшуки в нападника
Фото: поліція Києва

Правоохоронці повідомили про підозру 41-річному киянину, який 19 жовтня влаштував стрілянину в приміщенні районного ТЦК та СП. 

Про це повідомила поліція Києва.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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Правоохоронці зазначили, що чоловіка доставили до військкомату через порушення законодавства про мобілізацію. Перебуваючи в будівлі, він дістав прихований пістолет і здійснив щонайменше сім прицільних пострілів у поліцейських та військовослужбовців.

Унаслідок нападу вогнепальні поранення дістали троє правоохоронців і троє працівників ТЦК. Усіх потерпілих госпіталізували, при цьому двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Правоохоронці затримали нападника й вилучили у нього зброю, яку він зберігав без відповідного дозволу. Під час обшуку в помешканні затриманого поліцейські виявили додаткову зброю і боєприпаси.

Слідчі поліції Києва повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

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