На Київщині запровадили екстрені відключення світла

Під час екстрених відключень графіки не діють.

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У Бучанському районі Київської області запроваджені екстрені відключення електроенергії. Про це пише Група ДТЕК.

"Київщина, Бучанський район: за розпорядженням Укренерго застосовуються екстрені відключення", – ідеться у повідомленні.

Під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін жителів Київщини інформуватимуть у Телеграм-каналі.