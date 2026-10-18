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На Київщині запровадили екстрені відключення світла

Під час екстрених відключень графіки не діють.

На Київщині запровадили екстрені відключення світла
екстрені відключення
Фото: ДТЕК

У Бучанському районі Київської області запроваджені екстрені відключення електроенергії. Про це пише Група ДТЕК.

"Київщина, Бучанський район: за розпорядженням Укренерго застосовуються екстрені відключення", – ідеться у повідомленні.

Під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін жителів Київщини інформуватимуть у Телеграм-каналі.

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