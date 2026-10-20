У ДТЕК розповіли, чому не вимикають світло в будинку, де має квартиру Кличко

Будинок на вулиці Богдана Хмельницького, 30/10, у якому має квартиру міський голова Києва Віталій Кличко, не підпадає під графіки відключення світла, оскільки заживлений від об'єкту інфраструктури. Окремо знеструмити будинок неможливо, йдеться у відповіді «ДТЕК Київські електромережі» на запит «Слідства.Інфо».

Енергетики зазначили, що, крім цього будинку, до інфраструктурного об'єкту підключені ще десять житлових будинків. Перелік об'єктів критичної інфраструктури столична філія ДТЕК отримує від Київської міської військової адміністрації.

«Будинок за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 30/10, разом із іншими десятьма житловими будинками підключений за схемою електроживлення до об’єкта критичної інфраструктури. Перелік об’єктів критичної інфраструктури ДТЕК Київські електромережі отримує від КМВА. У межах схеми підключення житлові будинки є супутнім навантаженням зазначеного об’єкта, тому відповідно не можуть бути відключені окремо від нього під час застосування графіків відключень», – йдеться у відповіді журналістам.

Віталій Кличко придбав квартиру на 255 кв. метрів у цьому будинку після завоювання чемпіонського титулу за версією WBO. Це відбулося в 1999 році. Будинок є історичним – він був зведений в 1901 році.

Будинки й житлові комплекси, що не підпадають від графіки відключень світла, є й в інших районах Києва і населених пунктах.