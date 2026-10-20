КМДА: ​Північний міст у Києві не постраждав від російських атак, але рух ним ускладнений

Київська міська державна адміністрація повідомила, що наразі ускладнено рух Північним мостом, однак це не пов'язано з російськими атаками.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
"Північний міст не зазнав ударів, водночас рух мостом може бути ускладненим. Це пов'язано з необхідністю документування правоохоронцями наслідків атаки поблизу штучної споруди", - йдеться в повідомленні.
Також можливі відхилення від графіку руху громадського транспорту, який курсує мостом.
Пасажирів просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок.
- Північний міст з'єднує правий берег Києва із Троєщиною, Воскресенкою та Райдужним масивом і є однією з головних переправ через Дніпро.
- 3 жовтня 2026 року російський ударний безпілотник влучив у Північний міст. Було пошкоджено дорожнє покриття та контактну тролейбусну мережу. Також внаслідок атаки постраждали дві людини. Рух мостом обмежували.