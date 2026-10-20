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КМДА: ​Північний міст у Києві не постраждав від російських атак, але рух ним ускладнений

Можливі відхилення від графіку руху громадського транспорту, який курсує мостом.

КМДА: ​Північний міст у Києві не постраждав від російських атак, але рух ним ускладнений
Архівне фото
Фото: Google Maps

Київська міська державна адміністрація повідомила, що наразі ускладнено рух Північним мостом, однак це не пов'язано з російськими атаками.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Північний міст не зазнав ударів, водночас рух мостом може бути ускладненим. Це пов'язано з необхідністю документування правоохоронцями наслідків атаки поблизу штучної споруди", - йдеться в повідомленні. 

Також можливі відхилення від графіку руху громадського транспорту, який курсує мостом.

Пасажирів просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

  • Північний міст з'єднує правий берег Києва із Троєщиною, Воскресенкою та Райдужним масивом і є однією з головних переправ через Дніпро. 
  • 3 жовтня 2026 року російський ударний безпілотник влучив у Північний міст. Було пошкоджено дорожнє покриття та контактну тролейбусну мережу. Також внаслідок атаки постраждали дві людини. Рух мостом обмежували.
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