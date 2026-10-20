КМДА: ​Північний міст у Києві не постраждав від російських атак, але рух ним ускладнений

Можливі відхилення від графіку руху громадського транспорту, який курсує мостом.

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Київська міська державна адміністрація повідомила, що наразі ускладнено рух Північним мостом, однак це не пов'язано з російськими атаками.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Північний міст не зазнав ударів, водночас рух мостом може бути ускладненим. Це пов'язано з необхідністю документування правоохоронцями наслідків атаки поблизу штучної споруди", - йдеться в повідомленні.

Також можливі відхилення від графіку руху громадського транспорту, який курсує мостом.

Пасажирів просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок.