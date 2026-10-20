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На Хмельниччині викрили групу лікарів, які оформляли фіктивну інвалідність за $12 тис.

Їх відправили під варту.

На Хмельниччині викрили групу лікарів, які оформляли фіктивну інвалідність за $12 тис.
затримання
Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці викрили на Хмельниччині п’ять осіб, які допомагали військовозобов'язаним та їхнім родичам безпідставно оформлювати інвалідність. 

За свої послуги зловмисники брали від $10 до 12 тис., повідомив Офіс Генпрокурора.

Організатором схеми виявився житель Івано-Франківщини, який підшукував охочих отримати II групу інвалідності. До справи він залучив працівника обласного центру екстреної медичної допомоги і трьох лікарів багатопрофільної лікарні, які входили до складу військово-лікарської комісії.

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Медики оформлювали для клієнтів фейкове стаціонарне лікування, вигадували хвороби й видавали документи про інвалідність. Потім ці довідки дозволяли оформляти догляд за близькими або незаконно виїжджати за кордон.

Схема працювала з червня цього року. Слідчі вже задокументували два випадки підробки документів для жінок, одна з яких є дружиною військовослужбовця.

Організатора затримали у жовтні під час передачі $11 500. Правоохоронці провели 21 обшук, вилучили гроші, мобільні телефони, три автомобілі й інші докази.

Усім фігурантам оголосили про підозру у зловживанні впливом, а організатору додатково інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через кордон. Суд уже відправив усіх підозрюваних під варту з правом внесення застави.

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