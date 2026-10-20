Росія кілька разів за ранок атакувала Дніпро. Є потерпілі (оновлено)

За інформацією станом на 9:20, поранені троє людей.

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Російська армія декілька разів за ранок 20 жовтня атакувала Дніпро. Внаслідок перших ударів пошкоджено приватні будинки в передмісті.

Фото: Олександр Ганжа Telegram Росія атакувала передмістя Дніпра

Фото: Олександр Ганжа Пошкодження в передмісті Дніпра

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Фото: Олександр Ганжа Telegram Наслідки атаки в передмісті Дніпра

Близько 8:40 ворог атакував іще раз. За уточненою інформацією голови ОВА Олександра Ганжі, є троє поранених, зокрема 27-річний чоловік з опіками у важкому стані.

«Спалахнула пожежа», – сказав він.

Ворог атакував склади в передмісті.

Загалом по області росіяни з вечора провели понад 10 атак. У Криворізькому районі противник цілив по Грушівській громаді. Понівечені приватна оселя та інфраструктура

У Синельниківському районі росіяни завдали удару по Шахтарській, Петропавлівській та Українській громадах. Пошкоджені приватний будинок та автівки. Сталася пожежа.

У Нікопольському районі потерпали райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади.