Росія кілька разів за ранок атакувала Дніпро. Є потерпілі (оновлено)

Російська армія декілька разів за ранок 20 жовтня атакувала Дніпро. Внаслідок перших ударів пошкоджено приватні будинки в передмісті.
Близько 8:40 ворог атакував іще раз. За уточненою інформацією голови ОВА Олександра Ганжі, є троє поранених, зокрема 27-річний чоловік з опіками у важкому стані.
«Спалахнула пожежа», – сказав він.
Ворог атакував склади в передмісті.
Загалом по області росіяни з вечора провели понад 10 атак. У Криворізькому районі противник цілив по Грушівській громаді. Понівечені приватна оселя та інфраструктура
У Синельниківському районі росіяни завдали удару по Шахтарській, Петропавлівській та Українській громадах. Пошкоджені приватний будинок та автівки. Сталася пожежа.
У Нікопольському районі потерпали райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади.