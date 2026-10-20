Росіяни дроном поранили рятувальників на Запоріжжі. Під обстрілом на Сумщині були підрозділи поліції та ДСНС

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Минулої ночі 13 регіонів країни були атаковані росіянами. Під обстрілом на Сумщині опинилися підрозділи поліції та ДСНС, на Запоріжжі через влучання безпілотника в автомобіль поранені четверо рятувальників.

Про це написав міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Підрозділи системи МВС цілодобово протидіють таким дроновим атакам. Гвардійці, прикордонники та поліцейські у складі мобільних вогневих груп виявляють і знищують повітряні цілі на різних напрямках, написав міністр.

За минулий тиждень підрозділи знищили понад 4 тисячі ворожих безпілотників.

Близько 3600 із них у зоні бойових дій та ще понад 430 далекобійних БпЛА, зокрема «Шахедів» і «Гербер», які летіли вглиб країни.