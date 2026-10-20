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Росіяни дроном поранили рятувальників на Запоріжжі. Під обстрілом на Сумщині були підрозділи поліції та ДСНС

Ворог всього атакував 13 областей України. 

Росіяни дроном поранили рятувальників на Запоріжжі. Під обстрілом на Сумщині були підрозділи поліції та ДСНС
Ліквідація наслідків російського обстрілу, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Минулої ночі 13 регіонів країни були атаковані росіянами. Під обстрілом на Сумщині опинилися підрозділи поліції та ДСНС, на Запоріжжі через влучання безпілотника в автомобіль поранені четверо рятувальників.

Про це написав міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. 

Підрозділи системи МВС цілодобово протидіють таким дроновим атакам. Гвардійці, прикордонники та поліцейські у складі мобільних вогневих груп виявляють і знищують повітряні цілі на різних напрямках, написав міністр. 

За минулий тиждень підрозділи знищили понад 4 тисячі ворожих безпілотників. 

Близько 3600 із них у зоні бойових дій та ще понад 430 далекобійних БпЛА, зокрема «Шахедів» і «Гербер», які летіли вглиб країни.

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