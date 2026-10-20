На Запоріжжі наземний роботизований комплекс намагалися продати через інтернет

За НРК "просили" 350 тисяч гривень. Комплекс був без бойового модуля, бо підірвався на міні.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом військовослужбовцям, які намагалися продати через інтернет наземний роботизований комплекс, що належав їхній військовій частині. Правоохоронці затримали їх під час передачі техніки покупцеві та отримання грошей.

Про це повідомили у ДБР.

За даними слідства, організував оборудку командир інженерно-саперного взводу, залучивши до неї одного із солдатів. Військові знайшли роботизовану платформу в "сірій зоні". Раніше комплекс підірвався на міні під час виходу на позиції та зазнав пошкоджень. Він був без бойового модуля.

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Фігуранти справи вивезли НРК та розмістили оголошення в інтернеті. Вартість нового наземного роботизованого комплексу в повній комплектації становить майже 2,7 млн гривень. За пошкоджену платформу військовослужбовці просили 350 тис. гривень і 500 літрів дизельного пального.

Обом фігурантам повідомили про підозру у привласненні військового майна за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло істотну шкоду. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Фото: ДБР