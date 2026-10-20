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Через обстріли на Рівненщині були перебої зі світлом

Станом на ранок усі заживлені. 

Через обстріли на Рівненщині були перебої зі світлом
Російський шахед в небі над Україною, ілюстативне фото
Фото: Скріншот відео / Повітряні Сили ЗС України / Telegram

У ніч на 20 жовтня російська армія вчергове атакувала Рівненську область. Через обстріли були перебої зі світлом у Дубенському районі. 

Про це написав начальник ОВА Олександр Коваль. 

«Ще одна тяжка ніч. Маємо багато знищених цілей», – йдеться у його повідомленні. 

У житловій зоні вибиті вікна.

Станом на ранок усі заживлені.

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