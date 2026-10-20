Через обстріли на Рівненщині були перебої зі світлом

У ніч на 20 жовтня російська армія вчергове атакувала Рівненську область. Через обстріли були перебої зі світлом у Дубенському районі.
Про це написав начальник ОВА Олександр Коваль.
«Ще одна тяжка ніч. Маємо багато знищених цілей», – йдеться у його повідомленні.
У житловій зоні вибиті вікна.
Станом на ранок усі заживлені.
- У ніч на 20 жовтня, починаючи із 18:00 минулого дня, сили протиповітряної оборони знешкодили 115 безпілотників, які Росія запустила по території України. Загалом ворог атакував 165 дронами.