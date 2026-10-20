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На Київщині вчора ввечері троє людей загинули через атаки РФ (оновлено)

Ще шестеро постраждали.

На Київщині вчора ввечері троє людей загинули через атаки РФ (оновлено)
Ліквідація наслідків атаки на Київщині
Фото: ДСНС

Увечері 19 жовтня унаслідок російської атаки у Київській області загинули троє людей. Ще шестеро постраждали.

Про це розповіли у ДСНС. Начальник ОВА Тимур Ткаченко пізніше розповів, що це жертви вчорашнього удару по виробництву в Обухівському районі. 

Ворог убив чоловіка та двох жінок у виробнично-складському приміщенні. Тіла загиблих виявили під час ліквідації наслідків атаки.

Пожежу ліквідували, і станом на ранок розбирали завали. 

На місці події працювали психологи ДСНС.

Ліквідація наслідків атаки РФ
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків атаки РФ
Наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС
Наслідки атаки РФ

  • Вчора увечері росіяни атакували підприємство в Обухівському районі. А в ніч на 19 жовтня вони масовано атакували Ірпінь, внаслідок чого одна людина загинула і ще 19 були поранені.
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