Увечері 19 жовтня унаслідок російської атаки у Київській області загинули троє людей. Ще шестеро постраждали.
Про це розповіли у ДСНС. Начальник ОВА Тимур Ткаченко пізніше розповів, що це жертви вчорашнього удару по виробництву в Обухівському районі.
Ворог убив чоловіка та двох жінок у виробнично-складському приміщенні. Тіла загиблих виявили під час ліквідації наслідків атаки.
Пожежу ліквідували, і станом на ранок розбирали завали.
На місці події працювали психологи ДСНС.
- Вчора увечері росіяни атакували підприємство в Обухівському районі. А в ніч на 19 жовтня вони масовано атакували Ірпінь, внаслідок чого одна людина загинула і ще 19 були поранені.