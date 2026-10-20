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Увечері 19 жовтня унаслідок російської атаки у Київській області загинули троє людей. Ще шестеро постраждали.

Про це розповіли у ДСНС. Начальник ОВА Тимур Ткаченко пізніше розповів, що це жертви вчорашнього удару по виробництву в Обухівському районі.

Ворог убив чоловіка та двох жінок у виробнично-складському приміщенні. Тіла загиблих виявили під час ліквідації наслідків атаки.

Пожежу ліквідували, і станом на ранок розбирали завали.

На місці події працювали психологи ДСНС.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки РФ

Фото: ДСНС Наслідки атаки РФ