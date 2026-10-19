На Київщині внаслідок атаки Росії пошкоджено підприємство (оновлено)

Унаслідок вечірньої атаки РФ в Обухівському районі Київської області пошкоджено підприємство, на місці виникла пожежа.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
"Внаслідок вечірньої атаки ворожих дронів в Обухівському районі пошкоджено підприємство. Виникла пожежа", – повідомив він.
Оновлення: внаслідок ворожої атаки на підприємство загинули чоловік і двоє жінок. Ще шестеро людей отримали поранення. Їх госпіталізували.
На місці триває ліквідація пожежі. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.
- У ніч на 19 жовтня Росія атакувала Київську область балістичними та крилатими ракетами й ударними дронами. Постраждали 19 людей, одна людина загинула. Серед постраждалих є 9 дітей.