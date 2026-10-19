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На Київщині внаслідок атаки Росії пошкоджено підприємство (оновлено)

Під ворожим обстрілом опинився Обухівський район Київщини.

На Київщині внаслідок атаки Росії пошкоджено підприємство (оновлено)
Тимур Ткаченко
Фото: facebook / Тимур Ткаченко

Унаслідок вечірньої атаки РФ в Обухівському районі Київської області пошкоджено підприємство, на місці виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"Внаслідок вечірньої атаки ворожих дронів в Обухівському районі пошкоджено підприємство. Виникла пожежа", – повідомив він.

Оновлення: внаслідок ворожої атаки на підприємство загинули чоловік і двоє жінок. Ще шестеро людей отримали поранення. Їх госпіталізували.

На місці триває ліквідація пожежі. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

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