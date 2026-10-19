Росіяни атакували енергетику Миколаївщини

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Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Через це без електропостачання залишилися 79 населених пунктів.

Про це повідомив в.о очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За його словами, внаслідок атаки без світла залишилися понад 55 тисяч абонентів. Щойно безпекова ситуація дозволила, енергетики розпочали ліквідацію наслідків ударів.

Станом на зараз електропостачання відновили для 50% споживачів, які перебували без світла. Водночас майже 24 тисячі абонентів досі залишаються знеструмленими.

Відновлювальні роботи тривають.