На Херсонщині через російські атаки поранені семеро людей

Упродовж 19 жовтня внаслідок російських атак на Херсонщині поранення отримали семеро людей, серед них 17-річний хлопець.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, російська армія атакувала населені пункти області реактивною та ствольною артилерією, а також дронами різного типу. Станом на 17:30 зафіксовано сімох постраждалих.
Зокрема, троє цивільних у Комишанах дістали травми різного ступеня тяжкості внаслідок артилерійського обстрілу.
Ще троє жителів Нововоронцовки, серед яких 17-річний хлопець, а також чоловік із селища Молодецьке опинилися в зоні ураження російських дронів.
Крім того, пошкоджено приватні житлові будинки.
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори та слідчі поліції вживають необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.