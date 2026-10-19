На Херсонщині через російські атаки поранені семеро людей

Російські війська обстрілювали населені пункти області артилерією та атакували дронами. Також пошкоджені приватні будинки.

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Упродовж 19 жовтня внаслідок російських атак на Херсонщині поранення отримали семеро людей, серед них 17-річний хлопець.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, російська армія атакувала населені пункти області реактивною та ствольною артилерією, а також дронами різного типу. Станом на 17:30 зафіксовано сімох постраждалих.

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Зокрема, троє цивільних у Комишанах дістали травми різного ступеня тяжкості внаслідок артилерійського обстрілу.

Ще троє жителів Нововоронцовки, серед яких 17-річний хлопець, а також чоловік із селища Молодецьке опинилися в зоні ураження російських дронів.

Крім того, пошкоджено приватні житлові будинки.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.