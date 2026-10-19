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На Херсонщині через російські атаки поранені семеро людей

Російські війська обстрілювали населені пункти області артилерією та атакували дронами. Також пошкоджені приватні будинки.

На Херсонщині через російські атаки поранені семеро людей
наслідки атаки РФ по Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж 19 жовтня внаслідок російських атак на Херсонщині поранення отримали семеро людей, серед них 17-річний хлопець.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, російська армія атакувала населені пункти області реактивною та ствольною артилерією, а також дронами різного типу. Станом на 17:30 зафіксовано сімох постраждалих.

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Зокрема, троє цивільних у Комишанах дістали травми різного ступеня тяжкості внаслідок артилерійського обстрілу.

Ще троє жителів Нововоронцовки, серед яких 17-річний хлопець, а також чоловік із селища Молодецьке опинилися в зоні ураження російських дронів.

Крім того, пошкоджено приватні житлові будинки.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

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