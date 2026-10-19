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Від початку року 75 осіб отримали вироки за поширення фото і відео ворожих обстрілів

СБУ закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих атак.

Від початку року 75 осіб отримали вироки за поширення фото і відео ворожих обстрілів
Ілюстративне фото
Фото: З відкритих джерел

Від початку 2026 року за матеріалами Служби безпеки 75 громадян  отримали вироки суду за публікацію фото і відео, на яких зафіксовано розміщення та пересування Сил оборони, у тому числі - розташування та робота ППО. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, протягом минулого тижня у Києві викрили трьох місцевих жителів, які оприлюднили позиції ППО. Наразі вони є підозрюваними за ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про Збройні Сили України чи інших військових формувань). Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. 

"Несанкціоноване розповсюдження інформації про геолокації, бойову роботу СОУ та наслідки ворожих обстрілів не тільки допомагає ворогу підготувати і скоригувати повторні удари, а й надає російській пропаганді нові можливості працювати проти нашої держави", - наголосили в СБУ.

Служба безпеки закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих атак. Зокрема, заборонено публікувати контент, який фіксує роботу української протиповітряної оборони, удари окупантів по військових об’єктах, критичній інфраструктурі, пересування техніки та особового складу Сил оборони тощо. 

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