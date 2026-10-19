Сибіга: зустріч лідерів Росії, Китаю та США заохотить Путіна продовжувати війну

“Запрошення Путіна на таку зустріч лише підживило би його манію величі та надало йому ваги, на яку він не заслуговує. Він не світовий лідер, а воєнний злочинець. А Росія – не світова держава, а світова проблема”.

Тристороння зустріч лідерів України, США та Росії могла б допомогти швидше завершити війну. Тристороння зустріч лідерів Росії, Китаю та США дасть лише протилежний результат: заохотить Путіна продовжувати цю війну.

Так міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував ідею проведення зустрічі лідерів РФ, КНР та Сполучених Штатів.

“Запрошення Путіна на таку зустріч лише підживило би його манію величі та надало йому ваги, на яку він не заслуговує. Він не світовий лідер, а воєнний злочинець. А Росія – не світова держава, а світова проблема”, – сказав він.

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Сибіга підкреслив, що економіка Росії щонайменше у 13 разів менша за американську та у 8 разів менша за китайську і далі стрімко скорочується разом із рівнем життя росіян. Росія втратила 1,6 мільйона окупантів убитими й пораненими у провальній війні, яку не може виграти й не хоче завершувати. Під тиском жорстких санкцій її технології, промисловість і бізнес перебувають у стагнації.

“За будь-якою прагматичною чи моральною міркою Путіну немає місця за одним столом із президентами Трампом і Сі”, – додав міністр.

Дипломат додав, що заслужити це місце він міг би лише серйозним кроком до миру – наприклад, погодившись на пропозицію про припинення вогню ще до такої зустрічі.

“Натомість ми бачимо протилежне: посилення терору проти цивільних. Доки цей терор триває, йому не має бути місця за жодним столом”, – підсумував очільник МЗС.