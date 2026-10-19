Зеленський заявив, що Трамп схиляє Україну до капітуляції

Зараз США постачають Україні лише 12 ракет-перехоплювачів для Patriot на місяць – це приблизно чверть від обсягів, що постачалися за адміністрації Джо Байдена.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив американського лідера Дональда Трампа в спробах чинити тиск на Київ, щоб Україна капітулювала перед Росією.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю агентству Bloomberg.

Зеленський також висунув нову пропозицію: виконати вимогу Трампа припинити атаки на російські нафтопереробні заводи в обмін на постачання додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

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Вашингтон останнім часом вдався до низки недружніх кроків стосовно Києва. Серед них – навмисне зниження швидкості інтернету Starlink, який є критично важливим для українських військ, а також затримка постачання – і без того дефіцитних – ракет-перехоплювачів для систем Patriot, призначених для боротьби з балістичними ракетами. Саме вони завдають найбільшої шкоди інфраструктурі українських міст.

“Ми заплатили за зброю, зокрема й за протибалістичні ракети, у межах так званої програми PURL. Американська сторона схвалила постачання лише частини з них, а решти – ні. І це не технічне питання”, – сказав президент.

За словами Зеленського, зараз США постачають Україні лише 12 ракет-перехоплювачів для Patriot на місяць – це приблизно чверть від обсягів, що постачалися за адміністрації Джо Байдена. Росія за одну ніч атаки може випустили десятки балістичних ракет.

За часів Трампа США продають ці ракети Україні, тоді як Байден надавав їх безкоштовно – як військову допомогу.

“Я вважаю, що були зроблені кроки, спрямовані на те, щоб схилити Україну до капітуляції. Я не стверджую, що саме такої мети прагнуть наші партнери. Мені не хочеться думати, що наші американські партнери вважають, ніби війну проти Росії можна завершити швидше коштом України. Але виглядає це саме так”, – додав Зеленський.

Що було раніше

Минулого тижня Трамп несподівано оголосив про угоду з Росією на постачання мільйонів тонн нафти, послабивши цим санкції проти неї. Він також укотре звинуватив Україну в тому, що її удари по НПЗ Росії призводять до зростанню цін на енергоринку. Хоча аналітики зазначали, що здорожчання почалося внаслідок ударів Ірану по нафтових потужностях країн Перської затоки.

16 жовтня американський президент підписав указ, що скасовує посилені санкції проти Росії з законопроєкту співавторства Ліндсі Грема, що мав набути чинності невдовзі.