Андрій Гриценюк йде з посади СЕО Brave1

Хто замінить його на цій посаді наразі невідомо

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Андрій Гриценюк залишає посаду CEO кластера оборонних технологій Brave1. Про це повідомили на Facebook-сторінці кластера.

Водночас, зазначили у Brave1, керівна команда залишиться на своїх посадах. Віктор Руденко продовжить виконувати обов'язки очільника Фонду розвитку інновацій, а операційна директорка Ірина Заболотна зосередиться на розвитку Brave1 у перехідний період.

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Андрій приєднався до Brave1 у травні 2025 року разом із новою керівною командою.

«Завдяки технічному бекграунду й досвіду трансформації великих організацій Андрій сконцентрувався на прискоренні розвитку технологій, що здатні забезпечити Україні перевагу над ворогом. Відтоді Brave1 пережив стрімке масштабування й запуск нових проєктів для поля бою», — зазначили у кластері.

Зокрема, на маркетплейсі Brave1 Market військові отримали можливість обмінювати зароблені єБали на безпілотники та інші засоби. Також кластер оновив грантову програму.

Розвиток отримали системи дистанційного керування, турелі, модулі автоматичного донаведення, наземні роботизовані комплекси-амфібії, ретранслятори. Крім того, Brave1 разом із підрозділом NEXT сформував інфраструктуру для системного тестування інноваційних зразків озброєння.

Ще одним напрямом стала програма розвитку незалежного виробництва українських комплектуючих. Кластер також запустив масштабні грантові конкурси для розробників дешевих зенітних ракет і автономних дронів, а також для масштабування виробництва вибухових речовин.

В освітньому напрямі Brave1 започаткував програму Brave Students і спільно з Міністерством освіти і науки України розпочав створення дослідницьких центрів передового досвіду на базі університетів.

Нагадаємо, у інтерв'ю Forbes Ukraine Андрій Гриценюк розповів, що Brave1 фінансує розробки для протидії реактивним дронам противника – зокрема малі ракети ППО та дрони-перехоплювачі. Один із профінансованих засобів уже збиває російські ракети-дрони «Бандероль».