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Рубіо прокоментував, чому Україна не отримала інформацію про балістичні удари по Києву

За його словами, кілька днів тому виникла технічна проблема із програмним забезпеченням системи раннього попередження.

Рубіо прокоментував, чому Україна не отримала інформацію про балістичні удари по Києву
Державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не може підтвердити інформацію про те, що Київ не отримав жодного попередження перед нічним ударом російських балістичних ракет.

Держсекретар посилався на брак інформації.

“Що саме сталося минулої ночі – я точно не знаю”, – заявив Рубіо журналісту Алексу Рауфоглу.

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Про відсутність попередження під час першої хвилі атаки, що розпочалася близько 23-ї години в неділю, повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Він сказав, що нині вночі ситуація була така сама, як раніше: про першу хвилю попереджень не було, але було про наступні. 

Рубіо стверджує, що кілька днів тому виникла технічна проблема із програмним забезпеченням системи раннього попередження. Він додав, що США не змінювали свою дипломатичну присутність у Києві.

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Під час свого візиту до Узбекистану дилпомат також підкреслив, що Україна та Росія мають “зосередитися на припиненні війни між ними”, пише Reuters.

Відповідаючи на запитання про можливу зустріч президента США Дональда Трампа, президента Росії Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна для переговорів щодо завершення війни в Україні, Рубіо зазначив: “Розмови про таку зустріч велися. Не знаю, чи остаточно вона узгоджена, але позиція президента чітка: він хоче, щоб війна між Україною та Росією закінчилася”.

  • У неділю ввечері Рубіо прибув до Самарканда для зустрічі з високопосадовцями групи “C5+1”, до якої входять Сполучені Штати та пострадянські держави з переважно мусульманським населенням: Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Туркменістан.
  • У листопаді минулого року Трамп приймав лідерів країн “C5” у Білому домі.
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