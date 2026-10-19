Росіяни пошкодили на Чернігівщині ліцей, є поранені

Учора вдень росіяни вдарили крилатою ракетою “Бандероль” по Чернігову.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Пошкоджений ліцей: фасад, вікна, навчальні класи.
Вибиті вікна в багатоповерхівках, що поруч. Двоє людей постраждали.
У Любецькій громаді безпілотник “Герань” вибухнув на території біля храму – там пошкоджені вікна.
У селі Новгород-Сіверської громади пошкоджений дах приватного будинку через влучання дрону “Молнія”.
- 17 жовтня на Чернігівщині внаслідок російських атак постраждала жінка, також пошкоджені житлові та дачні будинки, автомобіль і господарська споруда.