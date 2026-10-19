Росіяни пошкодили на Чернігівщині ліцей, є поранені

У Любецькій громаді безпілотник “Герань” вибухнув на території біля храму.

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Учора вдень росіяни вдарили крилатою ракетою “Бандероль” по Чернігову.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Пошкоджений ліцей: фасад, вікна, навчальні класи.

Вибиті вікна в багатоповерхівках, що поруч. Двоє людей постраждали.

У Любецькій громаді безпілотник “Герань” вибухнув на території біля храму – там пошкоджені вікна.

У селі Новгород-Сіверської громади пошкоджений дах приватного будинку через влучання дрону “Молнія”.