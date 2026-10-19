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Вночі Росія атакувала Україну балістичними і крилатими ракетами та 269 БпЛА

Вдалося збити чотири крилаті ракети і понад 240 дронів.

У ніч на 19 жовтня, з 18:00 18, Росія атакувала балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, крилатими ракетами «Іскандер-К» та 269 ударними дронами типу шахед, S-8000 «Бандероль», «Гербера» й дронами-імітаторами.

Ракети запустила зі Смоленської, Брянської, Курської областей, дрони – з напрямків Орла, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, Шатлова, Міллерова і окупованих Донецька й Криму. Про це повідомили Повітряні сили.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях», – йдеться у повідомленні.  

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Відбиття атаки
Фото: Повітряні сили
Відбиття атаки

За попередніми даними, станом на 09:00, захисники знешкодили 247 цілей:

  • 4 крилаті ракети «Іскандер-К»;
  • 243 ворожих БпЛА типу Shahed (із них – 43 реактивні), S-8000 «Бандероль», «Гербера» та дронів інших типів.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

Внаслідок ворожої атаки в Києві загинула одна людина, поранені семеро. В Ірпені Київської області поранені шестеро людей, троє станом на 9 ранку зниклі безвісти. 

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