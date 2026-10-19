Трамп знову звинуватив Зеленського у небажанні припинити війну: "використовує дизельні заводи в Росії як ціль"

“Зеленський використовує дизельні заводи в Росії як ціль, знаючи, що ці атаки серйозно шкодять світовим ринкам дизельного пального, зокрема в Сполучених Штатах".

Президент США Дональд Трамп вкотре звинуватив президента України Володимира Зеленського в небажанні припинити війну, цього разу виправдовуючи відмову вводити у дію санкції проти Росії.

“Моє рішення щодо Росії дуже просте. Я веду переговори про мир у війні між Росією та Україною і не хочу робити нічого такого, що могло б – через дурість – відштовхнути Росію від столу переговорів. Досягнуто великого прогресу, і це стосується поточних переговорів щодо заручників!”, – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social, пише DW.

“Зеленському байдуже. Відверто кажучи, маючи всі ті кошти, які йому щедро надає Європа, і які свого часу дав йому “нечесний Джо” Байден, він не хоче закінчувати цю війну – та, ймовірно, ніколи й не хотів. Його країна зруйнована, значна частина його землі втрачена, його океани та моря зникли, а його чоловіче населення скоротилося, поранено та/або загинуло”, – додав він.

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Трамп також повторив свою тезу про те, що Україна завдає ударів по російських нафтопереробних заводах, аби зашкодити республіканцям напередодні проміжних виборів.

“Зеленський використовує дизельні заводи в Росії як ціль, знаючи, що ці атаки серйозно шкодять світовим ринкам дизельного пального, зокрема в Сполучених Штатах. Фермери, скотарі та підприємства всіх видів дуже страждають від цього, але Росія тим не менше відправляє у світ мільйони барелів дизельного пального за низькою ціною”, – заявив Трамп.

Пізно ввечері в п'ятницю Трамп підписав виконавчий указ про скасування нових масштабних санкцій проти Росії, передбачених законодавством, названим на честь покійного сенатора США Ліндсі Грема – палкого прихильника оборони України.

Він також тимчасово скасував санкції щодо російського дизельного пального, дозволивши його постачання на світові ринки, щоб знизити ціни на пальне напередодні проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що протягом 60 днів оцінюватимуть економічні наслідки обмежень.

Згідно з даними опитувань, республіканці можуть зазнати значних втрат на виборах, оскільки виборці дедалі більше невдоволені цінами на пальне, які різко зросли після початку війни з Іраном наприкінці лютого.

Більшість економістів вважають, що призупинення санкцій проти Росії, схвалених Конгресом, а також угода з Кремлем щодо постачання дизельного пального, навряд чи суттєво знизять ціни на пальне у США.

Україна призупиняла атаки по НПЗ росіян після оголошеного Трампом енергетичного перемир'я, але вона була єдиною стороною, яка дотрималася припинення вогню. Росія одразу після заяви Трампа масовано атакувала українську енергетику в різних регіонах ракетами й дронами. Після цього Зеленський заявив про зняття заборони з ударів по НПЗ, завдяки яким Москва продовжує заробляти гроші для ведення війни.