Reuters: Трамп не ухвалив остаточного рішення щодо санкцій проти Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що ще не оголосив остаточного рішення щодо санкцій і мит шодо Росієї. А Держсекретар Марко Рубіо додає, що адміністрація хоче використати до 60 днів для оцінки наслідків цих заходів.

Про це пише Reuters.

"Багато хто з вас ще не знає, яке моє рішення, але ми розберемося, і ви теж дізнаєтеся", – сказав Трамп журналістам у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

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Напередодні, 16 жовтня, Трамп підписав указ про призупинення ключових санкцій і мит відповідно до "закону Грема", який він підписав минулого місяця.

Закон передбачає обмеження проти Росії через її війну проти України, зокрема мита на російські товари та санкції проти країн, які купують російські нафту й газ. Ці заходи мали набути чинності наступного тижня.

За словами Рубіо, президент хоче оцінити, як запровадження санкцій і мит вплине на світову економіку та економіку США.

Додатковим ускладненням є те, що закон передбачає мита на товари з країн, які імпортують російські енергоресурси. Рубіо згадав Індію, яка диверсифікувала постачання енергоносіїв, але й надалі значною мірою залежить від російської нафти. Індія, до слова, є одним із ключових партнерів Штатів.

Рішення Трампа розкритикував президент України Володимир Зеленський. Він попередив, що послаблення тиску на Москву може додати впевненості російському президенту Володимиру Путіну та затягнути війну.

Сенаторка-республіканка від Південної Кароліни Дарлін Грем також висловила незгоду з рішенням Трампа. Вона заявила, що планує обговорити це питання з президентом наступного тижня.

"Особисто я вважаю, що тиск на Росію потрібно зберігати. Тому що я не довіряю Путіну і не довіряю Росії", – сказала Грем.

Рубіо також захистив окрему угоду США з Росією про збільшення постачання дизельного пального на світові ринки. За словами Трампа, спочатку Росія має поставити до США понад 300 тисяч метричних тонн дизеля, а наступні партії очікують у листопаді та надалі.

Рубіо пояснив, що пальне все одно потрапить на ринок, а домовленість визначає, яку його частину отримає саме США.

За словами держсекретаря, домовленість щодо дизеля та призупинення санкцій відображають складність одночасного реагування на конфлікти на Близькому Сході та в Україні, які порушують глобальні постачання енергоносіїв.