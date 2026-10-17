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​Протести через дорожнечу охопили Європу: в Італії сталися сутички, у Франції підпалили історичну мерію

У Мілані та Болоньї протестувальники зіткнулись з правоохоронцями. В Ліможі згоріла історична будівля.

​Протести через дорожнечу охопили Європу: в Італії сталися сутички, у Франції підпалили історичну мерію
Горить мерія Ліможа
Фото: Скриншот з відео

У кількох європейських країнах 17 жовтня відбулися протести на тлі невдоволення зростанням вартості життя та житловою кризою. В Італії демонстрації в Мілані й Болоньї переросли в сутички з поліцією, у Португалії десятки тисяч людей вийшли на марш у Лісабоні, а у французькому Ліможі внаслідок пожежі майже повністю обвалилася історична будівля мерії.

Про деталі протестів пише Reuters.

У Мілані сутички спалахнули на площі перед готичним собором Дуомо. Поліція застосувала сльозогінний газ після того, як протестувальники почали кидати в правоохоронців каміння. На тлі заворушень магазини в центрі міста опустили захисні ролети, а туристи залишали небезпечний район. 

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Станцію метро "Дуомо" тимчасово закрили. За повідомленнями італійських медіа, під час сутичок є постраждалі, також відбулися затримання.

У Болоньї правоохоронці використали водомет, щоб розігнати натовп після того, як протест переріс у насильство. За даними агентства ANSA, поліція затримала сімох людей.

У Португалії десятки тисяч людей протестували через вартість житла

У Лісабоні десятки тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти зростання вартості життя та поглиблення житлової кризи. Акцію організувала найбільша профспілка країни CGTP.

Протестувальники заявляють, що заробітки не встигають за зростанням цін на житло та повсякденні витрати. Невдоволення посилилося після того, як на початку тижня поліція розігнала наметове містечко житлових активістів у місті Порту. 

У Франції згоріла історична мерія Ліможа

У французькому Ліможі сталася пожежа, внаслідок якої майже повністю обвалилася будівля міської ратуші, зведена 1883 року за зразком паризької мерії.

За заявою місцевої влади, дах споруди обвалився на нижні поверхи, за винятком західного крила.

  • 17 жовтня в Бельгії протести в Брюсселі та Льєжі переросли в сутички з поліцією. У столиці демонстранти підпалювали сміття, пошкоджували майно та розбили вікна штаб-квартири брюссельського осередку Соціалістичної партії. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і затримали близько десяти людей. У Льєжі для розгону протестувальників використали водомет.
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