На Вінниччині через атаки РФ частково відсутнє електро- та водопостачання

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У ніч на 19 жовтня російська армія атакувала Вінниччину. У результаті частина мешканців обласного центру та області - без електрики та водопостачання.

Про це написала у телеграмі начальниця ОВА Наталя Заболотна.

«Ворог продовжує масовану атаку по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок чергового обстрілу є руйнування і на Вінниччині», – йдеться у її повідомленні.

В частині Вінницької області та обласного центру наразі відсутнє електропостачання та водопостачання.

Відповідальні служби працюють над відновленням.