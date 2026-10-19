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На Вінниччині через атаки РФ частково відсутнє електро- та водопостачання

Працюють над відновленням. 

На Вінниччині через атаки РФ частково відсутнє електро- та водопостачання
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

У ніч на 19 жовтня російська армія атакувала Вінниччину. У результаті частина мешканців обласного центру та області - без електрики та водопостачання. 

Про це написала у телеграмі начальниця ОВА Наталя Заболотна. 

«Ворог продовжує масовану атаку по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок чергового обстрілу є руйнування і на Вінниччині», – йдеться у її повідомленні. 

В частині Вінницької області та обласного центру наразі відсутнє електропостачання та водопостачання.

Відповідальні служби працюють над відновленням.

  • У ніч на 19 жовтня Росія атакувала балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, крилатими ракетами «Іскандер-К» та 269 ударними дронами типу шахед, S-8000 «Бандероль», «Гербера» й дронами-імітаторами.
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