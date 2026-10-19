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Зеленський: за ніч атаковані понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури

Мінімум 550 тисяч сімей залишилися без світла.

Зеленський: за ніч атаковані понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури
Наслідки російської атаки
Фото: Нацполіція

У ніч на 19 жовтня росіяни атакували понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Без світла залишилися щонайменше 550 тисяч сімей.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський. 

«Знову російська балістична атака кількома хвилями за ніч, і знову не було попередження від партнерів. Знову мішенню були енергетика та інфраструктура, але пошкоджені також медична клініка, школа, станція метро та звичайні житлові будинки», – написав він у елеграмі. 

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Загалом росіяни застосували 16 балістичних ракет, і це була цілеспрямована атака проти Києва та Київщини. Також росіяни застосували більш ніж дві сотні дронів різних типів, зокрема й реактивні «шахеди», від Харківщини та Дніпровщини до Волині, Рівненщини та Одещини. 

«На жаль, є жертви. Мої співчуття рідним і близьким. Людям, які отримали поранення, надається допомога», – зазначив глава держави. 

Вночі та вранці Росія атакувала енергетичні об’єкти у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях. Лише за одну цю ніч пошкоджено понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури та щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла. Ремонтні бригади працюють на місцях.

«Україна ніколи не хотіла цієї війни, і ми сприйняли позитивно буквально КОЖНУ спробу партнерів завершити цю війну достойно, на КОЖНУ пропозицію припинення вогню була наша позитивна відповідь. Балістика, «шахеди» та вбивства є знову і знову відповідями Росії. Путін не хоче не те що завершення цієї війни, а навіть будь-яких деескалаційних кроків. КОЖЕН із партнерів стикався із цим особисто, коли чув відмови від Росії. І дуже важливо називати речі своїми іменами. Називати агресора агресором і допомагати Україні захищати життя. Коли постачання ракет для української ППО блокується, а Росія отримує послаблення чи відтермінування санкцій, це є, на жаль, запереченням реальності з боку партнерів. У реальності війна триває, і триває лише через російські удари, російське бажання цю війну затягувати. Дякую всім, хто визнає реальність і допомагає Україні», – написав президент. 

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