Українські військові показали, як перехопили «Герань-5» реактивним дроном «Барс»

Військові 1021 зенітної ракетно-артилерійської бригади показали, як за допомогою реактивного дрона «Барс» українського виробництва перехопили російську крилату ракету «Герань-5». Відповідне відео підрозділ опублікував у Facebook.

На кадрах видно, що «Барс» підірвали на значній відстані від «Герані». Водночас, за повідомленням військових 1021-ї бригади, ціль вдалося уразити. Де й коли відбулася операція не уточнюють.

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Нагадаємо, про інші бойові успіхи «Барсів» розповідав міністр оборони Євгеній Хмара на зустрічі з журналістами 10 жовтня.

«Один із підрозділів під час бойового застосування п’ятьма перехоплювачами (“Барс”), знищив п’ять повітряних цілей. Тобто результативність 100%. Зараз цей досвід вивчають і масштабують, до роботи долучають додаткових фахівців та підрозділи», – розповів міністр.

Про дрони-перехоплювачі «Барс» стало відомо після заяви президента Володимира Зеленського 4 жовтня.

«Це далекобійні дрони, які майже ракети. І зараз вони показують десь 30% збиття. Але все зростає. Ми вдячні Німеччині. Ми отримаємо 2 тисячі “Барсів”, які разом виробляємо», – зазначив президент.

Зазначимо, у Німеччині у вересні розпочало роботу спільне підприємство з виробництва українського дрона-ракети «Барс».

За словами розробників ракети, уся виготовлена продукція спрямовується на виконання бойових завдань. За їхніми словами, дрони використовують для ударів по нафтопереробних заводах, електростанціях і підстанціях. Крім того, «Барси» застосовують у спеціальних завданнях, про які поки що мало повідомляють публічно.

Розробники зазначили, що «Барс» почали розробляти у 2023 році. Його конструювали як модульну платформу, що дозволяє використовувати його для різних місій. За їхніми словами, від першого базового зразка до теперішнього дрон пройшов понад 40 модернізацій та ітерацій. За даними виробника, дрон має дальність польоту до 1000 км, швидкість понад 700 км/год та може нести бойову частину до 60 кг.

Розробники зазначають, серед варіантів «Барса» є модифікація Middle Strike, оснащена камерою та системою керування. За даними виробника, такі дрони використовували спецпідрозділи Сил оборони для виконання спеціальних завдань. Зокрема, йдеться про операції в акваторіях Чорного й Азовського морів, у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях.

Також існує версія Deep Strike, яка летить за заданими координатами та здатна долати відстань до 1000 кілометрів від кордону України.