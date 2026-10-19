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У Волинській області через обстріли постраждала критична та цивільна інфраструктура

Інформації про травмованих та загиблих немає.

У Волинській області через обстріли постраждала критична та цивільна інфраструктура
Ілюстративне
Фото: Газета Волинь

Волинська область вчергове зазнала масованої атаки реактивними шахедами. Упродовж ночі та ранку на область було націлено близько 15 ворожих безпілотників.

За словами начальника ОВА Романа Романюка, найбільше під атакою опинилися Ковель, Маневичі, Луцьк. Внаслідок влучань та падінь уламків дронів постраждала критична та цивільна інфраструктура. Інформації про травмованих та загиблих немає.

Оновлення. Сьогодні під ударом також опинилася Ківерцівська та Прилісненська громади.  Станом на зараз без електропостачання лишається близько 68 тис. точок обліку.

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Загалом від початку доби атаки на критичну інфраструктуру зазнали Ковельська, Маневицька, Прилісненська, Ківерцівська та Луцька громади.

Аварійні бригади та всі служби роблять все можливе для ліквідації наслідків.

Вранці зафіксували без електропостачання близько 66 тис. точок обліку. 

Ліквідація наслідків атак триває. 

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