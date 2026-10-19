Кожен п’ятий безпілотник, закуплений Агенцією оборонних закупівель ДОТ з липня 2025 року, був поставлений військовим через онлайн-магазин зброї DOT-Chain Defence. Про це повідомили у пресслужбі агенції.

DOT-Chain Defence працює за принципом онлайн-магазину, де військові за державні кошти самостійно визначають, якими засобами забезпечуватиме їх держава. У DOT-Chain Defence підрозділ формує замовлення самостійно, а Агенція оборонних закупівель забезпечує закупівельний супровід, зокрема укладання контрактів із виробниками та проведення оплат.

Середній термін поставки засобу у випадку наявності на складі – від моменту замовлення до відвантаження військовим – складає вісім днів, зазначають у АОЗ. У випадку передзамовлення – півтора місяця.

Серед засобів, які доступні військовим, – наземні роботизовані комплекси, засоби РЕБ, всі основні типи безпілотних літаючих апаратів та боєприпаси для них. Користувачами системи є 500 бойових підрозділів Сил оборони України, додали у АОЗ.

Нагадаємо, за понад рік роботи через DOT-Chain Defence Сили оборони отримали понад 1,3 млн дронів та інших засобів на загальну суму 85 млрд грн. Постачання здійснюються як безпосередньо через DOT-Chain Defence, так і в межах програми «Армія дронів. Бонус».