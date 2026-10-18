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На Львівщині через атаку російських БпЛА пошкоджені житлові будинки, пошкоджений логістичний комплекс

Сили ППО збили ворожі дрони над Малеховим і Мурованим на Львівщині.

На Львівщині через атаку російських БпЛА пошкоджені житлові будинки, пошкоджений логістичний комплекс
масштаби виробництва «шахедів» в Алабузі
Фото: рос ЗМІ

Близько 10:30 18 жовтня сили ППО збили російський безпілотник над Мурованим на Львівщині. Унаслідок інциденту пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Близько 10:30 наші воїни протиповітряної оборони  збили над Мурованим ворожий безпілотник. Попередньо, без жертв та постраждалих. Пошкоджені житлові будинки", – ідеться у повідомленні.

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За попередньою інформацією мера Львова Андрія Садового, ворожий безпілотник також збили над Малеховом Львівської громади.

"Можливі пошкодження внаслідок падіння уламків. Інформацію уточнюємо. Усі служби виїхали на місце", – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Козицький додає, що у Малехові через атаку російського БпЛА, пошкоджений логістичний комплекс. Горить складська будівля.

На місці працюють пожежники та інші служби.

Інформації про постраждалих на цю годину не надходило.

За уточненими даними, близько 10:30 в Мурованому уламки ворожого безпілотника пошкодили два житлові будинки.

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