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Сили оборони уразили місце запуску російських дронів під Донецьком і ремонтну базу на Луганщині

Українські військові також завдали удару по скупченню живої сили російської армії в Донецькій області.

Сили оборони уразили місце запуску російських дронів під Донецьком і ремонтну базу на Луганщині
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників поблизу Донецька, ремонтну базу військової техніки на Луганщині та скупчення російських військових у Донецькій області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

17 жовтня та в ніч на 18 жовтня українські військові завдали удару по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА в районі Донецька. 

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У Генштабі зазначили, що це має зменшити спроможності російських військ атакувати територію України та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій.

Також Сили оборони уразили ремонтну базу автомобільної техніки та бойових броньованих машин угруповання військ "Юг" поблизу Суходільська Луганської області.

За даними Генштабу, ураження цієї бази ускладнює відновлення пошкодженої техніки та її повернення до бойових підрозділів на фронті.

Крім того, українські військові завдали удару по скупченню живої сили одного з підрозділів російської армії в районі населеного пункту Дубове Донецької області.

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