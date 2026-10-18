Окупанти вдарили "Молнією" по житловому будинку у Сумах, є поранена

Уночі російські війська атакували БпЛА типу "Молнія" житловий будинок у Ковпаківському районі міста Суми. Є поранена.
Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
"23-річна жінка травмована внаслідок удару БпЛА у житловий будинок. Російська "Молнія" влучила вночі між 3 та 4 поверхами багатоповерхівки у Ковпаківському районі.", – ідеться у повідомленні.
Стан постраждалої задовільний, отримує необхідну медичну допомогу.
Також у кількох будинках поблизу пошкоджено скління вікон та балконних рам. Наслідки ліквідовуються.
- У Сумській області минулої доби внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще п’ятеро зазнали поранень.