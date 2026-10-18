Унаслідок нічної атаки пошкоджено два багатоквартирні будинки, 18 автомобілів та будівлю закладу освіти.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Уночі російські війська завдали двох ударів по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинула 27-річна жінка, ще двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Вночі росіяни завдали двох ударів по Запоріжжю. На жаль, загинула 27-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким. Ще двоє людей поранені – 58-річна жінка та 6-річна дівчинка", – ідеться у повідомленні.

Реклама

Також внаслідок обстрілу пошкоджено два багатоквартирні будинки, 18 автомобілів і будівлю закладу освіти.

На місцях ударів працюють комунальні служби. Вони прибирають уламки та допомагають людям.

"Робимо все, щоб якнайшвидше усунути наслідки нічної атаки", – зазначив Михайло Семікін.

За інформацією співголови Ради оборони Івана Федорова, минулої доби внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району одна людина загинула, ще четверо поранені. Надійшло 341 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.