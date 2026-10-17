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У Полтаві зафіксували влучання російського БпЛА. Є жертва та поранені (оновлено)

"Приліт" стався поблизу приватних будинків.

У Полтаві зафіксували влучання російського БпЛА. Є жертва та поранені (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У Полтаві зафіксували влучання ворожого безпілотника в районі приватної житлової забудови.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Перед цим у місті було чутно звуки вибухів.

Станом на зараз, відомо про одну загиблу людину. Ще двоє отримали травми. 

Пошкоджено 4 приватні будинки. Ліквідація наслідків триває. Інформація уточнюється. 

  • Напередодні Віталій Дяківнич повідомляв про влучання російського безпілотника в районі приватної житлової забудови. Унаслідок атаки пошкоджено вікна школи, багатоквартирний і три приватні будинки, адміністративну будівлю та чотири автомобілі. 
  • На момент удару учні та працівники закладу освіти перебували в укритті й не постраждали. Відомо про трьох травмованих, усіх госпіталізували. 
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