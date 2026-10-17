У Полтаві зафіксували влучання російського БпЛА. Є жертва та поранені (оновлено)

У Полтаві зафіксували влучання ворожого безпілотника в районі приватної житлової забудови.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
Перед цим у місті було чутно звуки вибухів.
Станом на зараз, відомо про одну загиблу людину. Ще двоє отримали травми.
Пошкоджено 4 приватні будинки. Ліквідація наслідків триває. Інформація уточнюється.
- Напередодні Віталій Дяківнич повідомляв про влучання російського безпілотника в районі приватної житлової забудови. Унаслідок атаки пошкоджено вікна школи, багатоквартирний і три приватні будинки, адміністративну будівлю та чотири автомобілі.
- На момент удару учні та працівники закладу освіти перебували в укритті й не постраждали. Відомо про трьох травмованих, усіх госпіталізували.