У Полтаві зафіксували влучання російського БпЛА. Є жертва та поранені (оновлено)

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У Полтаві зафіксували влучання ворожого безпілотника в районі приватної житлової забудови.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Перед цим у місті було чутно звуки вибухів.

Станом на зараз, відомо про одну загиблу людину. Ще двоє отримали травми.

Пошкоджено 4 приватні будинки. Ліквідація наслідків триває. Інформація уточнюється.