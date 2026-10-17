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Наслідки російських атак: Укренерго анонсувало відключення світла на 18 жовтня

Графіки діятимуть протягом усієї доби.

Наслідки російських атак: Укренерго анонсувало відключення світла на 18 жовтня
Ілюстративне фото
Фото: nytimes.com

У неділю, 18 жовтня, в Україні застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

Про це повідомили в "Укренерго".

З 06:00 до 23:59 для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності в усіх регіонах України. У частині областей у цей самий час запровадять погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів – обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

В "Укренерго" попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через російські обстріли. Споживачам радять стежити за актуальними графіками на офіційних сторінках місцевих обленерго.

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