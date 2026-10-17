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На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, дитсадок і газогін, є постраждалі

Одразу 4 райони області були атаковані артилерією, FPV-дронами та КАБом.

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, дитсадок і газогін, є постраждалі
Обстріли Дніпропетровщини
Фото: ДОР

Російські війська атакували чотири райони Дніпропетровської області артилерією, FPV-дронами та керованою авіабомбою. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей, пошкоджені житлові будинки, дитячий садок та об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

У Нікопольському районі ворог обстрілював артилерією та атакував FPV-дронами Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську й Покровську сільську громади. Там постраждали троє людей. Пошкоджені вісім приватних будинків, чотири господарські споруди, три гаражі, дитячий садок і лінія електропередачі. Ще один гараж знищений.

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У Синельниківському районі, в Українській громаді, через атаку безпілотника виникла пожежа. Також поруйновано приватний будинок і господарська споруда.

У Криворізькому районі в Зеленодольській громаді внаслідок атак FPV-дронів пошкоджений газогін. Крім того, російські війська обстріляли артилерією Грушівську громаду.

У Дніпровському районі, в Любимівській громаді, внаслідок удару керованою авіабомбою пошкоджений будинок культури.

Фото: ДОР

Фото: ДОР

Фото: ДОР

Фото: ДОР

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