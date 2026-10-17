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Стич – на щиті: на фронті загинув лейтенант поліції Євген Полшков

Полшков пройшов шлях від рядового бійця до командира взводу.

Стич – на щиті: на фронті загинув лейтенант поліції Євген Полшков
Лейтенант Євген Полшков
Фото: Нацполіція України

На фронті внаслідок атаки російського безпілотника загинув лейтенант поліції Євген Полшков – боєць штурмового полку "Луганськ" бригади Національної поліції "Лють". У січні 2025 року він добровільно вступив до підрозділу, а згодом пройшов шлях від рядового бійця до командира взводу.

Про загибель захисника повідомили у Нацполіції України.

Євген Полшков народився в Димитрові (нині Мирноград) Донецької області. Вищу освіту здобув у Донецькому національному технічному університеті за інженерним напрямом. 

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До служби він багато років працював підземним електрослюсарем на шахтах Донеччини.

У січні 2025 року Полшков вирішив долучитися до підрозділу "Лють" і стати на захист України. Під час служби він відповідав за зв’язок, від якого залежало виконання бойових завдань підрозділу.

Окрім основних обов’язків, Євген неодноразово брав участь в евакуації поранених побратимів. Він виїжджав у складі екіпажу бронетранспортера, ризикуючи власним життям, щоб урятувати інших військовослужбовців. Життя лейтенанта обірвалося внаслідок атаки ворожого дрона.

Фото: Нацполіція України

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