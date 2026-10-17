Сьогодні росіяни вбили на Херсонщині людину і поранили 40

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Сьогодні станом на 17:30 російська армія вбила у Херсонській області одну людину і поранила сорок. Серед постраждалих є троє дітей.

Як повідомила облпрокуратура, розпочате досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Сьогодні у російські військові здійснили авіаудари, також били по населених пунктах Херсонщини артилерією та БпЛА.

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Близько 4:00 ранку російська авіація здійснила авіаудар по Херсону. 35 мирних жителів отримали травми різного ступеню, серед них зокрема дві дитини: місячний хлопчик, 11-річна дівчинка та двоє медичних працівників.

Менш ніж за годину за тією ж адресою ще один удар авіабомбами – загинув водій швидкої допомоги.

Також в обласному центрі від ворожого дрона постраждали ще двоє містян.

Через артилерійський обстріл у Білозерці дістала поранень одна людина, у Нововоронцовці – дві, одна з них – 8-річна дівчина.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, приміщення «Червоного Хреста», дитячий садок, медичний заклад, автотранспорт.